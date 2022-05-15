الجيش: إشكال داخل أحد مراكز الاقتراع في منطقة البيرة- عكار سرعان ما انتقل إلى خارج المركز حيث قام أشخاص بالاعتداء على المركز وعمل الجيش على تهدئة الوضع

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