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مصر تقدر كلفة الحرب الأوكرانية على موازنتها عند 130 مليار جنيه (العربية)

Lebanon 24
15-05-2022 | 07:31
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