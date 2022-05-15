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وزير الداخلية: الوضع الأمني مضبوط بغض النظر عن بعض المشاكل التي حصلت في بعض المناطق اللبنانية ولكننا تدخلنا فوراً وعالجناها

Lebanon 24
15-05-2022 | 07:36
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