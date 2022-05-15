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وزير الداخلية: القوى الأمنية بكامل جهوزيتها لمنع اي اشكال وكل التهويل الذي حصل لم ينجح بمنع المواطنين عن الإدلاء بأصواتهم

Lebanon 24
15-05-2022 | 07:40
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