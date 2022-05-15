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بلينكن: كل عضو في حلف "الناتو" يريد أن يضع حدا للحرب في أوكرانيا ونحن ملتزمون بدعمها

Lebanon 24
15-05-2022 | 09:27
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