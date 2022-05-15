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ميقاتي: لا أتمنى أن تكون فترة تصريف الاعمال طويلة ولا أقبل أن يضع علي أحد أي شروط للبقاء في رئاسة الحكومة بل أنا الذي يضع الشروط

Lebanon 24
15-05-2022 | 10:56
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