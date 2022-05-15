Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: نتمنى ان تنتج هذه الانتخابات مجلس نواب متعاون مع السلطة التنفيذية القادمة كي ننتشل لبنان من الازمة الحالية

Lebanon 24
15-05-2022 | 12:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: المطلوب من الجميع بعد أن نطوي صفحة الانتخابات النيابية العمل لتجنب الوقوع بمطبات الفراغ القاتل على مستوى السلطة التنفيذية التي ستلقى على عاتقها مسؤولية البدء بمسيرة إنهاض لبنان من كبوته
lebanon 24
15/05/2022 23:10:03 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: سنتعاون مع المجلس النيابي الجديد لإنجاز الملفات الأساسية والنهوض بلبنان ونأمل أن تمر الانتخابات على خير
lebanon 24
15/05/2022 23:10:03 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي يأمل بأن تترجم الانتخابات النيابية إرادة الناس: في 16 أيار يوم جديد لمرحلة نتمنى أن تحمل الخير للبنان
lebanon 24
15/05/2022 23:10:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: الرئيس عون أكد جهوزية الحكومة لتقديم مشاريع القوانين المتعلقة باتفاق صندوق النقد إلى المجلس النيابي، وستواصل السلطة التنفيذية عملها بعد الانتخابات، والتعاون الخليجي يصبّ في المكان ذاته
lebanon 24
15/05/2022 23:10:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
16:00 | 2022-05-15
15:52 | 2022-05-15
15:49 | 2022-05-15
15:33 | 2022-05-15
15:27 | 2022-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website