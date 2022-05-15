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وصول رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الى وزارة العدل في بيروت حيث كان في استقباله وزير العدل هنري خوري

Lebanon 24
15-05-2022 | 13:32
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