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جعجع لـ"العربية": الارقام الاولية في كل المناطق المسيحية تشير الى تقدم القوات اللبنانية على التيار الوطني الحر

Lebanon 24
15-05-2022 | 14:28
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النتائج الاولية وفقاً لبعض الماكينات الانتخابية في دائرة الشمال الاولى حتى الساعة التاسعة مساءً تشير إلى تقدم لائحة "الاعتدال الوطني" المدعومة من النائب وليد البعريني" و"هادي حبيش" يليها لائحة "عكار اولاً" المدعومة من التيار الوطني الحر
lebanon 24
15/05/2022 23:14:23 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع خلال الحفل الانتخابي المركزي في معراب: "انتفضوا وقوموا وصوّتوا" كونوا المبادرين وفكّروا بأن حزب الله والتيار الوطني الحر وحلفاءهم هم من أوصلكم الى هنا
lebanon 24
15/05/2022 23:14:23 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: من ينتخب "حزب الله" يعني انه ينتخب "التيار الوطني الحر"
lebanon 24
15/05/2022 23:14:23 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: اي لبناني ينتخب "التيار الوطني الحر" يعني انه عمليا ينتخب "حزب الله"
lebanon 24
15/05/2022 23:14:23 Lebanon 24 Lebanon 24
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