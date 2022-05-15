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بلينكن: المفهوم الجديد يقوي النيتو ويضمن استعداده لمواجهة أي تحد في البيئة الأمنية الجديدة والأكثر خطورة

Lebanon 24
15-05-2022 | 15:20
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