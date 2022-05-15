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بلينكن: وثيقة الاستراتيجية الجديدة لحلف الناتو ستحفظ الأمن عبر المحيط الأطلسي في المشهد العالمي المتغير
Lebanon 24
15-05-2022
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15:26
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