Advertisement

أخبار عاجلة

إصابة مواطن من جراء الرصاص الطائش الذي يطلق في صيدا ونقل إلى المستشفى الهمشري للعلاج

Lebanon 24
15-05-2022 | 16:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عمدة كييف: إصابة 3 أشخاص حتى الآن ونقلهم للمستشفى جراء القصف الروسي لكييف (الجزيرة)
lebanon 24
16/05/2022 08:08:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية: القوى الأمنية بكامل جهوزيتها لمنع اي اشكال وكل التهويل الذي حصل لم ينجح بمنع المواطنين عن الإدلاء بأصواتهم
lebanon 24
16/05/2022 08:08:14 Lebanon 24 Lebanon 24
مولوي خلال تفقده مراكز الاقتراع في كسروان: لبنان يستأهل أن يتوجه مواطنوه الى صناديق الاقتراع وحصلت مشكلات إدارية تتعلق ببعض المستلزمات وتتم معالجتها منذ الصباح الباكر ضمن الاطر اللازمة وبأسرع وقت ونقوم بمتابعة كل اقلام الاقتراع والاجراءات الامنية جيد
lebanon 24
16/05/2022 08:08:14 Lebanon 24 Lebanon 24
فتح صناديق الإقتراع في عاليه وحضور المواطنين وسط إجراءات أمنية (MTV)
lebanon 24
16/05/2022 08:08:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
00:00 | 2022-05-16
23:55 | 2022-05-15
21:35 | 2022-05-15
21:35 | 2022-05-15
19:50 | 2022-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website