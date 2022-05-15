Advertisement

أخبار عاجلة

باسيل: أشكر التيار على جهده المجاني والقوى الامنية والجهات التي امنت سير هذا النهار بشكل طبيعي وهذا يدحض كل اكاذيب تطيير الانتخابات بحقنا

Lebanon 24
15-05-2022 | 16:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
باسيل: التيار الوطني الحر خرج من معركة الانتخابات منتصراً وسوف يكون لديه كتلة نيابية كبيرة
lebanon 24
16/05/2022 08:08:33 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: التيار الوطني الحر خرج من معركة الانتخابات منتصراً وسوف يكون لديه كتلة نيابية كبيرة
lebanon 24
16/05/2022 08:08:33 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: مشروع البعض في الانتخابات هو "إسقاط جبران والتيار" وليس إصلاح الدولة والاقتصاد
lebanon 24
16/05/2022 08:08:33 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: التيار لم يكن بمعركة مع القوات والاشتراكي والكتائب وأمل وغيرهم بل بمعركة بدأت في 17 تشرين مع اميركا واسرائيل وحلفائها
lebanon 24
16/05/2022 08:08:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
00:00 | 2022-05-16
23:55 | 2022-05-15
21:35 | 2022-05-15
21:35 | 2022-05-15
19:50 | 2022-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website