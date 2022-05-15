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باسيل: شينكر "معلم" هذا الفريق بلبنان اعترف بالحصار وتخفيض تصنيف لبنان وبادارة الجمعيات والشخصيات وتمويلهم وبأنهم فرضوا علي عقوبات سياسية لأذيتي شخصيا وماديا بما امثل وهذا امر ليس بسيطا

Lebanon 24
15-05-2022 | 16:24
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باسيل: نحن قادرون على بناء دولة مدنية فيها لامركزية ادارية ومالية موسعة لكن منظومة الفساد والعقل الميليشيوي المتحكمان بلبنان منذ ثلاثين سنة واكثر "ما تقبلونا ولا تقبلوا فكرة التغيير والاصلاح"
lebanon 24
16/05/2022 08:08:45 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: معركتنا مع الحاملين كذبة الاحتلال الايراني للبنان وعم يخوّفوا الناس بالانتشار انّو يلّي عم يصوّتلنا عم يصوّت لحزب الله وبياكل عقوبات
lebanon 24
16/05/2022 08:08:45 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: ظنّوا أنّهم قضوا علينا وأتت الانتخابات لكي يدفنونا و"حاصرونا وخنقونا" بالعقوبات وبالمال وبالإعلام وبالتحالفات حاولوا أن يطوّقونا أمّا نحن فرشّحنا وتحالفنا وألّفنا لوائح في كلّ لبنان وسيكون لنا نواب في كلّ لبنان
lebanon 24
16/05/2022 08:08:45 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميّل : هناك مسؤولية ثلاثية للمنظومة السياسية التي صنعت عجز الدولة وحزب الله الذي عزل لبنان ووضعه تحت وطأة العقوبات، وثالثا السياسة النقدية التي اتبعها مصرف لبنان (LBCI)
lebanon 24
16/05/2022 08:08:45 Lebanon 24 Lebanon 24
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