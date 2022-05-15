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باسيل: التيار الوطني الحر خرج من معركة الانتخابات منتصراً وسوف يكون لديه كتلة نيابية كبيرة

Lebanon 24
15-05-2022 | 16:26
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باسيل: التيار الوطني الحر خرج من معركة الانتخابات منتصراً وسوف يكون لديه كتلة نيابية كبيرة
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16/05/2022 08:08:54 Lebanon 24 Lebanon 24
"التيار الوطني الحرّ" ينفي أن يكون موكب رئيس التيار جبران باسيل تعرض لأي حادث في البقاع ويشير الى ان الصورة التي يتم تداولها في بعض وسائل التواصل الاجتماعي مزيفة ولا تعود له
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16/05/2022 08:08:54 Lebanon 24 Lebanon 24
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16/05/2022 08:08:54 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل خلال المهرجان الانتخابي للتيار الوطني الحر في البترون: أنا والتيار مستهدفان وقبلت الترشح بطلب من التيار وهم عيونهم على البترون في 15 أيار أما نحن فعيوننا على البترون ولبنان ابتداء من 16 أيار
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