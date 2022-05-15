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كنعان: ننتظر النتيجة النهائية غدا وعلى ما يبدو حصلنا على حاصلين، لي وللنائب الياس بو صعب والاساس ان نعمل في السنوات ال٤ المقبلة لتصحيح الكثير من الاخطاء وفتح صفحة جديدة

Lebanon 24
15-05-2022 | 16:36
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