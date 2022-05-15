كنعان: ننتظر النتيجة النهائية غدا وعلى ما يبدو حصلنا على حاصلين، لي وللنائب الياس بو صعب والاساس ان نعمل في السنوات ال٤ المقبلة لتصحيح الكثير من الاخطاء وفتح صفحة جديدة

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