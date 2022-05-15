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كنعان: من حاولوا اسقاطنا ودفن صوتنا ليسوا قلة وقد انتصرنا والاحتفال الحقيقي يكون بقيامة لبنان التي قبل تحقيقها ما من انتصار
Lebanon 24
15-05-2022
|
16:37
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كنعان من الجديدة: من حاولوا اسقاطنا ودفن صوتنا ليسوا قلة وقد انتصرنا والاحتفال الحقيقي يكون بقيامة لبنان التي قبل تحقيقها ما من انتصا
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سامي الجميل: لن يكون هناك "عفا الله عما مضى" بدءا من المحاسبة السياسية مرورًا بالمحاسبة القضائية على انفجار مرفأ بيروت وكل الجرائم التي ارتكبت وصولا للمحاسبة المالية لاسترداد كل ليرة سرقت من جيوب اللبنانيين
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18/05/2022 08:15:20
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