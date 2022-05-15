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كنعان: من حاولوا اسقاطنا ودفن صوتنا ليسوا قلة وقد انتصرنا والاحتفال الحقيقي يكون بقيامة لبنان التي قبل تحقيقها ما من انتصار

Lebanon 24
15-05-2022 | 16:37
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كنعان من الجديدة: من حاولوا اسقاطنا ودفن صوتنا ليسوا قلة وقد انتصرنا والاحتفال الحقيقي يكون بقيامة لبنان التي قبل تحقيقها ما من انتصا
lebanon 24
18/05/2022 08:15:20 Lebanon 24 Lebanon 24
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18/05/2022 08:15:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل : أعلنّا عن اللوائح التي ندعمها في كل لبنان منذ أسبوع وكلها وُفّقت ولدينا مجموعة من الحلفاء الذين سنخوض معهم المعركة المقبلة وهذا انتصار للكتائب
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18/05/2022 08:15:20 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميل: لن يكون هناك "عفا الله عما مضى" بدءا من المحاسبة السياسية مرورًا بالمحاسبة القضائية على انفجار مرفأ بيروت وكل الجرائم التي ارتكبت وصولا للمحاسبة المالية لاسترداد كل ليرة سرقت من جيوب اللبنانيين
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18/05/2022 08:15:20 Lebanon 24 Lebanon 24
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