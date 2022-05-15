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الرئيس الإسرائيلي يقول خلال عزاء الشيخ خليفة بن زايد في أبو ظبي إن الشراكة مع الإمارات مركزية لأمن المنطقة

Lebanon 24
15-05-2022 | 17:29
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