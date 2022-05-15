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رصاصة طائشة أصابت طفلا في منطقة المنية وهو في حالة حرجة وقد أطلقت دعوات إلى كل المرشحين للطلب من مناصريهم التوقف عن اطلاق النار

Lebanon 24
15-05-2022 | 18:06
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