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جعجع عبر "الجديد": اشكر الشعب اللبناني على اعطائنا الثقة واليوم هو بداية عملية الانقاذ، هذا ما قلناه في الحملة الانتخابية وهذا ما سنقوم به

Lebanon 24
15-05-2022 | 19:47
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جعجع في حفل إطلاق الحملة الانتخابية: أدعو جميع اللبنانيين إلى التصويت للخيار الصائب أي لـ"القوات اللبنانية"، فالخيار الأول شعاره كلّن يعني كلّن، فيما الخيار الثاني شعاره نحن نحكم لبنان بالسلاح، أما الخيار الثالث فشعاره "تعوا كلنا نبني دولة"
lebanon 24
16/05/2022 08:12:16 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: يجب ان لا ننسى من عام 1982 من وقف الى جانب الشعب اللبناني ومقاومته وساعد على ضرب الاحتلال اي سوريا والجمهورية الاسلامية الايرانية وهم جزء اليوم من الحرب الانتخابية وعلينا ان نتذكر من وقف الى جانب "اسرائيل" وفي مقدمهم اميركا وبعض الدول العربي
lebanon 24
16/05/2022 08:12:16 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميّل من بعبدا: الشعب اللبناني ليس غنمًا ولا يتبع الزعماء وهذا ما سترونه في 15 أيار فهذا الشعب يتبع مبادئ
lebanon 24
16/05/2022 08:12:16 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤتمر صحافي في الخارجية عند التاسعة والنصف من هذا الصباح لاعلان انتهاء العملية الانتخابية في الخارج (الجديد)
lebanon 24
16/05/2022 08:12:16 Lebanon 24 Lebanon 24
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