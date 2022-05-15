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جعجع: أول شي بدنا من رئيس مجلس النواب أن يكون رئيس مجلس النواب وأن يتعهد بتطبيق الدستور وأن لا يكون تابع للدويلة

Lebanon 24
15-05-2022 | 19:49
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