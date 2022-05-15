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جعجع: علينا ترتيب مؤسسات الدولة لأنها "شي تكتك شي تيعا" وعلى الحكومة أن يكون مشروعها السياسي واضح وخط واضحة لتشكيلها

Lebanon 24
15-05-2022 | 19:50
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