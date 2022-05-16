الدكتور عبد الرحمن البزري: هناك حاصلان تم تأمينهما للائحتنا في صيدا وهما للنائب أسامة سعد ولي وهناك احتمال لمقعد ثالث في جزّين ولكن هذا يعود للعبة الكسور (صوت كل لبنان)

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