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حاكم مقاطعة خاركيف يعلن أن القوات الأوكرانية وصلت إلى حدود البلاد مع روسيا

Lebanon 24
16-05-2022 | 02:33
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