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الرئيس ميقاتي: الحكومة نجحت في انجاز الاستحقاق الانتخابي بجدارة رغم حدة الانقسام السياسي الحاد والتشنج الذي كان سائدا

Lebanon 24
16-05-2022 | 03:30
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