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ميقاتي: العمل مطلوب منذ الان من كل القوى السياسية التي ستتمثل في المجلس النيابي الجديد لاستكمال الخطوات الدستورية بأسرع وقت ممكن نيابيا وحكوميا
Lebanon 24
16-05-2022
|
03:37
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