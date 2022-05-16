Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: العمل مطلوب منذ الان من كل القوى السياسية التي ستتمثل في المجلس النيابي الجديد لاستكمال الخطوات الدستورية بأسرع وقت ممكن نيابيا وحكوميا

Lebanon 24
16-05-2022 | 03:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: المطلوب من الجميع بعد أن نطوي صفحة الانتخابات النيابية العمل لتجنب الوقوع بمطبات الفراغ القاتل على مستوى السلطة التنفيذية التي ستلقى على عاتقها مسؤولية البدء بمسيرة إنهاض لبنان من كبوته
lebanon 24
16/05/2022 15:46:38 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: أترك للمجلس النيابي الجديد بعد الانتخابات اختيار شخصية لتولي رئاسة مجلس الوزراء وبالتالي تشكيل حكومة بأسرع وقتٍ ممكن
lebanon 24
16/05/2022 15:46:38 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: أدعو لاجراء الاستشارات النيابيّة بأسرع وقت ممكن بعد الانتخابات النيابية
lebanon 24
16/05/2022 15:46:38 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: سنتعاون مع المجلس النيابي الجديد لإنجاز الملفات الأساسية والنهوض بلبنان ونأمل أن تمر الانتخابات على خير
lebanon 24
16/05/2022 15:46:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
08:44 | 2022-05-16
08:39 | 2022-05-16
08:27 | 2022-05-16
08:13 | 2022-05-16
08:07 | 2022-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website