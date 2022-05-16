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ميقاتي: حكومة "معا للانقاذ" عملت ووفت ونفذت برنامجها الوزاري بكل أمانة على أمل أن يتعاون الجميع في المرحلة المقبلة لاتمام مراحل الانقاذ المطلوبة لخير لبنان واللبنانيين

Lebanon 24
16-05-2022 | 03:39
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16/05/2022 15:46:49 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: في 16 أيار يوم جديد لمرحلة نأمل أن تحمل الخير للبنان واللبنانيين وأن ترى الخطط التي وضعتها حكومتنا النور ولي ملء الثقة بأن الأيام الآتية ستحمل معها بشائر خير
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