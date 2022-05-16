ميقاتي: حكومة "معا للانقاذ" عملت ووفت ونفذت برنامجها الوزاري بكل أمانة على أمل أن يتعاون الجميع في المرحلة المقبلة لاتمام مراحل الانقاذ المطلوبة لخير لبنان واللبنانيين

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