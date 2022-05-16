مصادر من ماكينة "لائحة الجبل" لـ "لبنان 24": هناك صندوق تم الاشتباه بالتلاعب به في بلدة برجا اذ وصل إلى بيت الدين بعد فض الاختام عنه وعدم ختم المحاضر

Lebanon 24