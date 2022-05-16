"لادي": تقريرنا الأوّل حول الانتخابات يظهر مخالفات فاضحة ومع انتهاء المرحلة الأخيرة من الانتخابات والتي راقبتها الجمعية في مختلف مراحلها منذ بدء الحملات الانتخابية يمكن الحديث عن شوائب بالجملة

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