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قائد الجيش للعسكريين: إن الجهود التي بذلتموها والمسؤولية التي تحلّيتم بها هي التي وفّرت الأجواء الآمنة لإنجاز هذا الاستحقاق وفض بعض الإشكالات بشكل سريع ومحترف

Lebanon 24
16-05-2022 | 09:41
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