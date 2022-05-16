قائد الجيش للعسكريين: إن الجهود التي بذلتموها والمسؤولية التي تحلّيتم بها هي التي وفّرت الأجواء الآمنة لإنجاز هذا الاستحقاق وفض بعض الإشكالات بشكل سريع ومحترف

Lebanon 24