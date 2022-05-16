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أ ف ب: رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس يؤكد تقديم استقالته واستقالة حكومته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون (الجزيرة)

Lebanon 24
16-05-2022 | 11:09
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