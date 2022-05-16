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مسؤول في البنتاغون: روسيا تستهدف مدينة لفيف الأوكرانية بصواريخ من غواصات البحر الأسود (العربية)

Lebanon 24
16-05-2022 | 11:36
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