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البيت الأبيض: هاريس أكدت على التزام واشنطن مع الإمارات بأمن المنطقة وازدهارها (العربية)
Lebanon 24
16-05-2022
|
12:06
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