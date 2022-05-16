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مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: نستمر في مواجهة صعوبات بشأن موقف موحد حول حظر النفط الروسي (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
16-05-2022 | 13:29
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