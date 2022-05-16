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وزيرة الخارجية البريطانية: نرحب بمساعي فنلندا والسويد للانضمام إلى النيتو ويجب أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن (الجزيرة)

Lebanon 24
16-05-2022 | 14:38
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