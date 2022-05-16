Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الداخلية: نسبة الاقتراع في دائرة الشوف - عاليه بلغت 49.43%

Lebanon 24
16-05-2022 | 15:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الداخلية بسام المولوي: نسبة الاقتراع في دائرة الشمال الثالثة بلغت 44.2 في المئة والفائزون هم ستريدا جعجع ووليم طوق وميشال معوض وطوني فرنجية وغياث يزبك وجبران باسيل وأديب عبد المسيح وجورج عطالله وميشال الدويهي
lebanon 24
17/05/2022 03:44:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية: نسبة الاقتراع في دائرة المتن 42.6 %
lebanon 24
17/05/2022 03:44:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية بسام المولوي: الفائزون بدائرة الشوف - عاليه: مارك ضو أكرم شهيب نزيه متى راجي السعد تيمور جنبلاط جورج عدوان مروان حماده نجاة عون صليبا سيزار أبي خليل بلال عبدالله حليمة القعقور غسان عطالله فريد البستاني
lebanon 24
17/05/2022 03:44:18 Lebanon 24 Lebanon 24
نسبة الأوراق الملغاة حتى الساعة التاسعة في دائرة الشمال الاولى بلغت بين ٣٪؜ و ٥٪؜ وفقاً لاقلام الاقتراع التي تم فرزها
lebanon 24
17/05/2022 03:44:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
18:53 | 2022-05-16
18:34 | 2022-05-16
18:27 | 2022-05-16
18:20 | 2022-05-16
18:19 | 2022-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website