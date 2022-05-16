وزير الداخلية بسام المولوي: نسبة الاقتراع في دائرة الشمال الثالثة بلغت 44.2 في المئة والفائزون هم ستريدا جعجع ووليم طوق وميشال معوض وطوني فرنجية وغياث يزبك وجبران باسيل وأديب عبد المسيح وجورج عطالله وميشال الدويهي

Lebanon 24