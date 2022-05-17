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لافروف: لم يكن لدينا أي خيار غير حماية دونباس والمواطنين الناطقين باللغة الروسية هناك

Lebanon 24
17-05-2022 | 04:10
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