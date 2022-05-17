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بوتين: ما يحدث بشأن أوكرانيا مرتبط بالسياسة الخاطئة للغرب الذي تجاهل مخاوف روسيا وشجع الفاشية الجديدة
Lebanon 24
17-05-2022
|
08:24
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