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بوتين: ما يحدث بشأن أوكرانيا مرتبط بالسياسة الخاطئة للغرب الذي تجاهل مخاوف روسيا وشجع الفاشية الجديدة

Lebanon 24
17-05-2022 | 08:24
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