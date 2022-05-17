Advertisement

أخبار عاجلة

البيت الأبيض: بايدن يلتقي الخميس برئيس فنلندا ورئيسة الوزراء السويدية لمناقشة طلبي البلدين الانضمام للناتو

Lebanon 24
17-05-2022 | 08:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض يدعم أي تحرك من فنلندا والسويد للانضمام للناتو
lebanon 24
17/05/2022 23:15:26 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: بايدن سيلتقي العاهل الأردني وولي العهد في 13 أيار
lebanon 24
17/05/2022 23:15:26 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: بايدن سيجري الثلاثاء مكالمة مع الحلفاء لمناقشة الدعم المستمر لأوكرانيا وجهود محاسبة روسيا
lebanon 24
17/05/2022 23:15:26 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: بايدن سيلتقي في وارسو بوزيري دفاع وخارجية أوكرانيا
lebanon 24
17/05/2022 23:15:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
15:37 | 2022-05-17
15:17 | 2022-05-17
14:52 | 2022-05-17
14:46 | 2022-05-17
14:39 | 2022-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website