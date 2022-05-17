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الإليزيه: ماكرون أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي شعوره بالقلق إزاء إعلان إسرائيل مؤخرا بشأن المستوطنات

Lebanon 24
17-05-2022 | 09:31
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