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شركة "إيني" الإيطالية تُعلن عن فتح حسابات باليورو والروبل لدفع ثمن الغاز الروسي

Lebanon 24
17-05-2022 | 10:18
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