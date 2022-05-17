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بري: ثقوا أن ما أنجزنموه سيعيد لبنان أكثر قوة ومنعة

Lebanon 24
17-05-2022 | 11:06
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الرئيس عون: لبنان منهوب وليس مكسوراً، وها هم يحاولون تحميل تبعات النتائج لكم، والمسؤولية لي. أنا الذي لطالما حذّرت، منذ أكثر من 25 سنة، من سياسات مالية سترهن البلد، وسياسات اقتصادية ستوقعه بأزمات مستقبلية
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