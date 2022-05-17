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بري: نؤكد باسم الثنائي بأن حدود لبنان وثرواته في البحر هي قضية سيادية ولا نقبل بالمقايضة او المساومة

Lebanon 24
17-05-2022 | 11:15
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