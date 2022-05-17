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الخارجية الأميركية: أطلقنا برنامجنا جديدا في أوكرانيا لجمع أدلة بشأن "جرائم الحرب الروسية" (الشرق)

Lebanon 24
17-05-2022 | 12:53
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