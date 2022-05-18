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وزير خارجية الدنمارك: محادثات انضمام السويد وفنلندا للناتو يجب أن تبدأ في أقرب وقت

Lebanon 24
18-05-2022 | 03:18
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