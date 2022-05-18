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سفير قطر من السراي الحكومي: هنأت الرئيس ميقاتي بنجاح الانتخابات النيابية وقطر على مستوى واحد من كل الأطراف في لبنان

Lebanon 24
18-05-2022 | 03:37
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