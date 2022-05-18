Advertisement

أخبار عاجلة

فرنسا تطالب الأطراف الليبية بوقف التصعيد واحترام اتفاقات وقف إطلاق النار

Lebanon 24
18-05-2022 | 03:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الفرنسي: فرنسا ستقترح قرارا في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق النار في أوكرانيا
lebanon 24
18/05/2022 15:45:45 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد عسكري أوكراني: روسيا "خرقت" وعدا بوقف لإطلاق النار في مجمع آزوفستال
lebanon 24
18/05/2022 15:45:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: نرحب بوقف إطلاق النار في اليمن ولطالما شجعنا التحالف والسعودية على رفع الحصار
lebanon 24
18/05/2022 15:45:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار الذي أعلنه التحالف في اليمن
lebanon 24
18/05/2022 15:45:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
08:43 | 2022-05-18
08:39 | 2022-05-18
08:31 | 2022-05-18
08:27 | 2022-05-18
08:23 | 2022-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website