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سليمان فرنجية في مؤتمر صحافي: التغييريون من الأساس لم نعتبرهم أخصاماً ونصيحتي لهم أن يتعاطوا بواقعية من غير شروط قد تضيّق عليهم هامش المناورة

Lebanon 24
18-05-2022 | 05:07
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