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فرنجية: يجب أن نعتمد الانفتاح على بعض لأنّ ما نلمسه من خلال التصريحات والمواقف غير مطمئن لذا أدعو الى المرونة والانفتاح إنقاذاً للبلد

Lebanon 24
18-05-2022 | 05:09
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